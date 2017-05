Nawet 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach!

reklama

Program Rodzina 500 Plus to program rządu Prawa i Sprawiedliwości - przypomniała w radiowej Jedynce minister rodziny pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska powiedziała też, że rząd chce utworzenia do 100 tysięcy nowych miejsc w żłobkach.

Minister Rafalska powiedziała, że Platforma Obywatelska, która obecnie deklaruje utrzymanie programu 500 Plus, była mu przeciwna przed jego wprowadzeniem. Dodała, że jest gotowa do debat z opozycją, ale najpierw chciałaby poznać konkretne propozycje Platformy. Stwierdziła, że ostatnia wypowiedź Grzegorza Schetyny na temat zmian w programie 500 Plus nie jest jasna. Zwróciła uwagę na jego propozycję, by świadczenia w ramach programu przysługiwały tylko osobom pracującym lub poszukującym pracy.

"Przecież są uzasadnione sytuacje, w których ktoś nie znajduje pracy albo zajmuje się dziećmi, bo ma ich pięcioro, czasami dziesięcioro. I co wtedy? Nie damy mu świadczenia 500 Plus?" - pytała Elżbieta Rafalska. Minister dodała, że proponowane przez Platformę rozszerzenie programu również na pierwsze dziecko byłoby zbyt kosztowne.

"To jest dodatkowe 19 miliardów złotych (…) Gdyby rodziło się więcej dzieci i w każdym roku musielibyśmy ponosić skutki finansowe, to koszt tego programu kompleksowo wyniósłby około 45 miliardów złotych" - powiedziała Elżbieta Rafalska. Podkreśliła też, że Program 500 Plus ma przede wszystkim pomagać rodzicom, którzy decydują się na więcej niż jedno dziecko.

Minister Rafalska mówiła też, że rząd chce utworzenia nowych żłobków, które zapewniłby 100 tysięcy miejsc dla najmłodszych. Przyznała, że to ambitny i trudny do osiągnięcia cel i łatwiej będzie utworzyć kilkadziesiąt tysięcy takich miejsc. Dodała, że realizacja tego planu będzie zależała między innymi od współpracy władz centralnych z samorządami. "Te 100 tysięcy, w tak krótkiej perspektywie, może być trudne do osiągnięcia" - powiedziała minister Rafalska.

Obecnie żłobki w Polsce zapewniają 100 tysięcy miejsc dla najmłodszych dzieci.

12.05.2017, 10:35