Nawalny zatrzymany! Twarda ręka rosyjskiej dyktatury!

W Rosji odbyły się protesty przeciw korupcji. Ich organizator Aleksiej Nawalny został zatrzymany, podobnie jak kilkudziesięciu uczestników manifestacji.

Protesty odbywały się w wielu miastach Rosji, zatrzymano jednak uczestników protestów w Moskwie i Władywostoku. W stolicy kraju zatrzymano opozycjonistę Aleksieja Nawalnego.

Demonstracja we Władywostoku odbywała się bez zgody miejscowych władz, toteż tam zatrzymano najwięcej osób, bo ok. trzydziestu. Do zatrzymań doszło jednak również w innych miejscowościach takich jak Chabarowsk, i Komsomolsk.

Aleksiej Nawalny wzywał rodaków do wzięcia udziału w demonstracjach przeciw korupcji. Miały one związek z informacjami o ukrytym majątku premiera Dmitrija Miedwiediewa, które niedawno przedstawił Nawalny.

Nawalny został zatrzymany na moskiewskiej manifestacji. O jego ujęciu poinformowali współpracownicy opozycjonisty. Jak relacjonują, próbowali przeszkodzić w odjeździe policyjnemu pojazdowi, w którym znajdował się Nawalny.

26.03.2017, 14:50