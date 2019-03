Naukowcy: Jesteś zapominalski? Możesz być GENIUSZEM!!!

Jeśli zdarza ci się zapominać o sprawach takich jak droga do restauracji czy lista zakupów, to prawdopodobnie dlatego, że masz ważniejsze rzeczy na głowie. Jeżeli jednak o wszystkim doskonale pamiętasz, może to oznaczać problemy z podejmowaniem decyzji- w Twoim procesie myślowym bierze bowiem udział zbyt wiele konkurencyjnych danych.