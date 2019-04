Nauczycielom chodzi o pucz? To nagranie nie pozostawia wątpliwości!

Marian 25.4.19 12:50

BRONIARZ MOWI 1000 ZŁ PODWYZKI I ANI KROK WSTECZ. pOZNIEJ MÓWI 30 PROCENT ZE OBNIZA . TERAZ JAK SIE ZARABIA 3 TYS ZŁ BO Z DODATKAMI TAK BEDZIE TO KWOTA 900ZŁ . aJAK NAUCZYCIEL ZARABIA 4TYS BRUTTO TO JEST KWOTA 1200ZŁ. PRZECIEZ EMERYTOM TEZ DAJA 1100ZŁ A NA REKE 888ZŁ . a JAK NAUCZYCIEL ZARABIAJA Z DODATKAMI PONAD 4TYS ZŁ TO ILE PODWYZKI . nIE OSZUKUJMY SIE 18 GDOZ JAK JABYM PRACOWAŁ ZA SPAWACZA TO BY MI WYSZŁO OK 1700 ZŁ BRUTTO .pROSZE SIE ZAMIENIC PYŁ TLENEK WEGLA I INNE SZKODLIWE CZYNNIKI