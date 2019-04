Nauczycielka z liceum: Zdecydowaliśmy, że nie odbędzie się klasyfikacja

"Zdecydowaliśmy, że nie odbędzie się klasyfikacja, to znaczy, że nie zawiesimy strajku"-powiedziała w rozmowie z telewizją TVN24 Agnieszka Gabryelska, nauczycielka z I LO w Poznaniu.

"Zdecydowaliśmy, że nie odbędzie się klasyfikacja, to znaczy, że nie zawiesimy strajku"- powiedziała Gabryelska. Jednocześnie zapewniła, że grono pedagogiczne liceum nie bierze "zakładników", gdyż w rzeczywistości "cały czas przerwać strajk może decyzja pani minister".

Od poniedziałku 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli. Pracownicy oświaty będą protestować "do odwołania", nawet mimo egzaminów kończących gimnazjum i szkołę podstawową. Prezes ZNP, Sławomir Broniarz poinformował dziś, że "zagrożone" są również egzaminy maturalne. Aby przystąpić do matury, uczniowie ostatnich klas szkół średnich muszą do 26 kwietnia otrzymać świadectwa ich ukończenia. Przyszłość tegorocznych maturzystów zależy w tym momencie właśnie od rad pedagogicznych w szkołach.