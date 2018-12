Nauczycielka z Kielc mówi prawdę o LGBT. Reakcja?

,,Ani homoseksualizm ani biseksualizm nie są niczym normalnym i jest to rodzaj zaburzenia psychicznego a nawet zboczenia. Jakiekolwiek propagowanie tych zachowań, marsze równości czy nie daj Boże chęć adoptowania dzieci przez takie pary powinna być szeroko negowana i zabraniana!'' - stwierdziła.

Trudno się z tym nie zgodzić. Że homo- i biseksualizm to dewiacje, wie każdy, choć niektórzy twierdzą, że jest inaczej. Cóż, mamy wolność słowa - są na świecie zwolennicy teorii o płaskiej ziemi, są i tacy, którzy stosunki między osobami tej samej płci mają za ,,normalne''. Przytłaczająca większość ludzi wie, że to oczywisty absurd.

Problem zaczyna się wtedy, gdy seksualni odpowiednicy ,,płaskoziemców'' zaczynają narzucać swoje chore teorie reszcie społeczeństwa. Do takich prób doszło właśnie przy okazji wpisu kieleckiej nauczycielki.

Uczniowie z liceum, w którym naucza p. Sabat, zgłosili się do Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Po pierwsze nie wiemy, na jakiej podstawie. Czy krytyka dewiacji seksualnych ma coś wspólnego z ludzkimi rasami bądź z innymi krajami? Raczej nie, ale dla lewicowców to przecież bez znaczenia. Wiadomo: każdy pogląd niezgodny z doktryną neomarksistowskiego liberalizmu jest ,,faszyzmem'' i kropka, nie ma więc różnicy, jakż to ,,Ośrodek'' tropienia ,,faszystów'' się nim zajmie.