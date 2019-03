Nauczycieli brak. Nawet sprzątaczka dostanie więcej

Przyczyna jest prosta: zgodnie z ustawą początkujący nauczyciel nie może otrzymać wynagrodzenia przekraczającego 1862zł na rękę. To kwota niższa od tej, którą w największych miastach zarabiają choćby sprzątaczki. I tak na przykład w Łodzi firma gazownicza szuka pracowników, których mógłby dostarczyć Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3. Mógłby, ale nie może kształcić młodzieży, bo nie ma nauczycieli. Ludzie po studiach nie chcą pracować za maksymalnie 1862 złote. ,,Osobiście chodziłem na politechnikę, żeby zwerbować absolwentów do pracy. Nikt za takie pieniądze nie chciał przyjść. Nie przekonywało ich to, że po 15 latach pensja wzrośnie do prawie 3,4 tys. zł'' - powiedział w rozmowie z ,,DGP'' dyrektor tej placówki, Janusz Bęben.