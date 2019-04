Nauczyciele szykują paraliż maturzystom? Mają plan

Wies 11.4.19 10:34

To są lewackie bojówki w "białych kołnierzykach". Reforma szkolnictwa i dalsze kroki zmierzające do zmiany programów nauczania powodują panikę wśród tych lewackich sierot po PRL-bis. Kolejna kasta ma kaca moralnego z powodu tego że normalni ludzie nie traktują ich jak święte krowy.

Proponuje zwiększyć nauczycielom godziny pracy do poziomu innych zawodów. Wszystkich lewaków-marksistów zwolnić jako niebezpiecznych dla narodu i państwa. Nauczycielom którzy pozostaną zwiększyć pensje w szczególności jeśli będą mieli wyniki w postaci wysokiego poziomu nauczania.

Zmienić programy nauczania i to prawie we wszystkich przedmiotach. Uczyć wiedzy a nie ideologii i propagandy. Przywrócić polską kulturę do szkół. Zakazać chodzenia do kin i teatrów na robione przez zboczeńców filmy i przedstawienia. Wprowadzić ciepły darmowy posiłek dla wszystkich dzieci. Zbudować system zajęć pozalekcyjnych tzw. kółek aby rozwijać zainteresowania dzieci i dać możliwość zarobienia dodatkowych pieniędzy chętnym nauczycielom. Przywrócić dyscyplinę w szkołach co podniesie bezpieczeństwo i poziom nauczania.

Doposażyć szkoły w pomoce naukowe tak aby zajęcia były nie tylko teoretyczne ale i praktyczne. Pracownie fizyczne czy chemiczne wyglądają jak skanseny albo są wręcz puste.

Obecność księdza w każdej szkole powinna być obowiązkowa. Katecheta to nie to samo co ksiądz w sutannie.