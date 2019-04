Nauczyciele dostaną pieniądze za strajk?

Zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych nauczyciele nie mogą otrzymać wynagrodzenia za czas strajku. Pracownik zachowuje natomiast prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego oraz uprawnień ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do pensji.

- One trafią do portfeli nauczycieli - dodał.

- Strajkujący nauczyciele nie mogą otrzymać pełnego wynagrodzenia. Decyzją prezydenta nie umniejszono jednak funduszu na wynagrodzenia w edukacji. Pozostanie taki, jaki był planowany. Były natomiast takie pomysły, by na przykład wprowadzić dodatkowe zajęcia, za co nauczyciele otrzymaliby wynagrodzenie. Ale wszystko jest w fazie uzgodnień z nauczycielami i dyrektorami szkół. Nie wiemy jeszcze, jaką formułę przyjmiemy - wyjaśnia Joanna Żabierek, rzecznik prasowy Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania.

- Jeśli zostanie wykazane, że przyznana nagroda jest de facto wynagrodzeniem za okres strajku, to jest to klasyczne obejście przepisów. Dyrektor szkoły może zostać za to pociągnięty do odpowiedzialności - mówi Money.pl mecenas Andrzej Śmigielski.