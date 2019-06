Nauczyciele dostaną największą podwyżkę w historii

To największa podwyżka w historii - tak o prawie 10-procentowym podniesieniu pensji nauczycielom powiedział poseł PiS Zbigniew Dolata. Większe wynagrodzenia, które będą wypłacane od 1 września, zapewnia nowelizacja Karty nauczyciela. O tym, a także o podwójnym roczniku uczniów, który w nowym roku szkolnym rozpocznie naukę w szkołach średnich, rozmawiali w audycji "Tydzień kontra tydzień" Dominik Tarczyński (PiS) i Andrzej Czerwiński (PO).

W czwartek Sejm przyjął nowelizację ustawy Karta nauczyciela. Oznacza to m.in. wzrost pensji nauczycieli o 9,6 proc., wprowadzenie dodatku dla nauczycieli stażystów, określenie minimalnej wysokości dodatku za wychowawstwo i skrócenie ścieżki awansu. - Łącznie z podwyżką, którą już od stycznia tego roku wypłacono, mamy w sumie 15-procentową podwyżkę płac nauczycieli. Jest ona największą w historii - skomentował po przegłosowaniu nowelizacji Zbigniew Dolata, poseł PiS.

W oświacie w tym tygodniu działo się jednak więcej. Ósmoklasiści i gimnazjaliści poznali wyniki sowich egzaminów, od których zależy to, czy dostaną się do wymarzonej szkoły średniej. W tym roku w rekrutacji do liceów i techników bierze udział podwójny rocznik. Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski zapewnił, że miejsc wystarczy dla każdego.