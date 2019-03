Nauczyciel zarabia prawie jak poseł? Niefortunna wypowiedź ministra

Stachu 11.3.19 18:09

O tym nie przeczytasz na Frondzie:



"Solidarność" okupuje małopolskie kuratorium oświaty. Nauczyciele wzywają Mateusza Morawieckiego i Annę Zalewską do "natychmiastowego podjęcia rozmów" i zamierzają kontynuować swoją akcję protestacyjną do skutku. "Solidarność" nie wyklucza, że podobne protesty odbędą się w kolejnych miastach.



- Jesteśmy oburzeni powielanymi przez niektórych polityków stereotypami dotyczącymi czasu pracy nauczycieli czy też odsyłaniem ich do programu "500 plus" w celu poprawy sytuacji materialnej - mówiła Agata Łyko, przewodnicząca sekcji oświaty w małopolskiej "Solidarności".



Kobieta powiedziała, że nauczyciele "już od 30 lat czekają na poprawę warunków pracy i płacy" i "teraz domagają się godnych wynagrodzeń". Jak mówiła, protestujący chcą również "prawdy o ich pracy", "szacunku dla zawodu nauczyciela" oraz ministra oświaty, który "będzie miał odwagę występować w ich interesie".