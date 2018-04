Nauczanie św. Jana Pawła II jest ponadczasowe!

Jednym z największych błędów jest ograniczanie nauczania św. Jana Pawła II do czasu jego śmierci w 2005 r. Ono jest ponadczasowe. Przypominając je, korzystamy z mądrości życiowej proroka naszych czasów – mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. W 13. rocznicę śmierci Papieża Polaka zachęca do duchowej łączności ze świętym i poznawania jego nauczania.

Ojciec Święty Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37. W ciągu ponad 26 lat pontyfikatu, odbył 102 pielgrzymki zagraniczne i 142 podróże po Włoszech. Wygłosił ponad 3 tys. homilii i przemówień, opublikował 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji i 42 listy apostolskie.

Św. Jan Paweł II przed wyborem na biskupa Rzymu przez 20 lat należał do Konferencji Episkopatu Polski – najpierw jako biskup pomocniczy krakowski (1958–1964), a następnie arcybiskup metropolita krakowski (1964–1978). W 1967 roku został wyniesiony do godności kardynała. W czasie swojej posługi w Kościele w Polsce pełnił m.in. funkcję zastępcy przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski (1969–1978). „To najbardziej znany na świecie członek polskiego Episkopatu” – podkreśla ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Jak podsumowuje Rzecznik KEP, 13 lat po śmierci św. Jana Pawła II trzeba o nim przypominać, ponieważ nastolatkowie nie spotkali go osobiście. „2 kwietnia jest dobrą okazją do pogłębienie naszej osobistej relacji ze świętym papieżem poprzez modlitwę za Jego wstawiennictwem i przez poznawanie Jego nauczania. Przez to zbliżamy się do Chrystusa Zmartwychwstałego, do którego św. Jan Paweł II prowadził i prowadzi również obecnie” – mówi Rzecznik Episkopatu.

dam/episkopat.pl