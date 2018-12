Nauczanie JPII lekarstwem na pogardę ciała

„Musimy wreszcie intensywnie zatroszczyć się o to, by wydobyć i dać zaowocować wielkiemu skarbowi, który zostawił nam św. Jan Paweł II, mianowicie teologii ciała” - powiedział w wywiadzie dla niemieckiego portalu kath.net bp Rudolf Voderholzer. Ordynariusz Ratyzbony przestrzegł w ten sposób przed zmianą katolickiej etyki seksualnej w kontekście wyjaśniania nadużyć seksualnych w Kościele.

Rozwój katolickiej etyki seksualnej proponował niedawno biskup Essen Franz-Josef Overbeck, twierdząc, że Kościół powinien przyjrzeć się „wynikom badań innych nauk, szczególnie na temat homoseksualizmu, gender i roli mężczyzny i kobiety”. Zaprzeczył temu bp Voderholzer twierdząc, że jest to „nadużycie nadużyć”. Jego zdaniem „niektórzy – również wewnątrz Kościoła – wykorzystują temat nadużyć, by znów zachwalać swoje recepty, które już przedwczoraj do niczego się nie nadawały, a przestępstwa obracają w okazję, by stworzyć «inny Kościół»”.