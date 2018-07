Naturalny cud na raka. I pomyśleć, że kiedyś pili ją tylko cesarze!

Biała herbata wywodzi się z Chin, gdzie dawniej była przywilejem ludzi bogatych. O jej wyjątkowości przesądzał proces produkcji. Biała herbata jest bowiem najmniej przetworzoną postacią herbaty, co powoduje, że zawiera więcej składników odżywczych niż herbata czarna lub zielona.

Historia białej herbaty (z chiń. bai cha) pochodzi z X wieku. W starożytnych Chinach mogli ją spożywać jedynie członkowie rodów arystokratycznych. Ciekawostką jest to, że to młode dziewice zbierały ją w delikatnych rękawiczkach, aby nie uszkodzić listków i pędów drogocennego naparu. Nazwa herbaty wywodzi się od koloru wysuszonych pąków (srebrno-białych), które tak naprawdę dają słomkowo-żółty napar.

A co potrafi biała herbata?

Dzięki poprawie ciśnienia i poziomu cholesterolu, biała herbata przyczynia się do ochrony serca i układu krwionośnego.

Badania wykazały, że osoby pijące dwie lub więcej filiżanek białej herbaty są niemal o połowę mniej narażone na śmierć w wyniku zawału serca.

Regularne spożywanie naparu z białej herbaty wzmacnia również kości, co sprawia, że napój ten jest zalecany osobom cierpiącym na zapalenie stawów oraz osteoporozę.

Biała herbata działa również antybakteryjnie i chroni przed działaniem wirusów. Wzmacnia nie tylko odporność organizmu, ale i zęby oraz dziąsła.

Spożywanie białej herbaty przysłuży się również skórze poprzez zwalczanie wolnych rodników.

Na uwagę zasługują również bakteriobójcze właściwości białej herbaty. Zielona i biała herbata znane są z ich zdolności do stymulowania układu immunologicznego w walce z mikroorganizmami, szczególnie u osób z niedoborami odporności. Jednak dodatkowo biała herbata może bezpośrednio niszczyć drobnoustroje takie jak paciorkowce, gronkowce, grzyby pasożytnicze czy nawet wirusy, co wykazano w eksperymentach z wykorzystaniem hodowli in vitro, a więc przy wyeliminowaniu czynnika w postaci układu immunologicznego. Pokazano również, że wyciąg z białej herbaty dodany do past do zębów podnosi ich efektywność w usuwaniu płytki bakteryjnej.

Kofeina - uwaga na mity

Uwaga! Szeroko rozpowszechniony jest mit, według którego biała herbata zawiera mało kofeiny. To nieprawda. Niskokofeinowe są wyłącznie białe herbaty z chińskiej prowincji Fuijan, ale de facto w obrocie jest ich niewiele i większość białych herbat „kopie” tak samo, jak inne.

Jak i jaką pić?

Swoją przygodę z białą herbatą można rozpocząć od dość taniej Bai Mu Dan (Pai Mu Tan). Sypiemy 2-3 łyżeczki na 330ml (kubek) herbaty. Temperatura wody powinna wynosić od 80 do 90 stopni, zależnie od upodobań. Parzymy 2-3 minuty – można dłużej, jeżeli chcemy naprawdę mocny napar.

Gdy jesteśmy gotowi wydać nieco więcej, warto sięgnąć po Bai Hao Yin Zen – jedną z najlepszych białych herbat, złożonych z tak zwanych "srebrnych igieł". Herbata ta jest bardzo delikatna, można parzyć ją dłużej niż Bai Mu Dan i nadal zachowa świeżość.

