NATO ostro: Groźby Putina wobec Sojuszu są niedopuszczalne!

Rzecznik NATO Oana Lungescu oświadczyła, że NATO jest sojuszem obronnym, gotowym bronić wszystkich członków przed jakimkolwiek zagrożeniem.

Podkreśliła, też że oświadczenia prezydenta Rosji Władimira Putina w sprawie zastraszania partnerów Sojuszu są nie do przyjęcia.

„Rosyjskie oświadczenia, które zagrażają Sojuszowi, że są celem, są niedopuszczalne i bezproduktywne. Jak wielokrotnie stwierdziliśmy, tarcza antyrakietowa Sojuszu nie została opracowana i nie jest skierowana przeciwko Rosji. Nasz system chroni przed pociskami balistycznymi poza obszarem euroatlantyckim” – podkreśliła.

„Nie chcemy nowej zimnej wojny ani nowego wyścigu zbrojeń. Wszyscy alianci popierają porozumienia w sprawie kontroli zbrojeń, które tworzą zaufanie i pewność dla dobra wszystkich. Nadal pracujemy nad zwiększeniem przewidywalności i przejrzystości militarnej, w tym nad objęciem Rady NATO-Rosja” – oświadczyła.

Powiedziała również, że „w odpowiedzi na agresywne działania Rosji na Ukrainie i jej dalszą ekspansję militarną od Morza Barentsa do Morz Śródziemnego, NATO dąży do dwukierunkowego podejścia do Rosji: powstrzymania i osłony połączone ze znaczącym dialogiem”.

Przypomnijmy, w orędziu wygłoszonym do obu izb rosyjskiego parlamentu gospodarz Kremla groził państwom NATO bronią jądrową. Po tej wypowiedzi Putina świat zrozumiał, że przez wiele lat Rosja przygotowywała się do wojny światowej, że Europa i cały świat jest na celowniku!

