NATO ma dość. Są sankcje wobec Rosji

Decyzją szefa NATO znacznie uszczuplona zostanie liczebność rosyjskiej misji przy NATO – cofnięta zostaje akredytacja aż siedmiu członkom misji.

To kolejne sankcje dyplomatyczne wobec Rosji w związku ze sprawą Skripala. Od wczoraj wiele państw europejskich, a poza nimi również USA i Australia, w geście solidarności z Wielką Brytanią, wydaliło rosyjskich dyplomatów.

NATO poza cofnięciem akredytacji dało też odpowiedź odmowną w sprawie wniosków akredytacyjnych trzech innych dyplomatów.

O 1/3 zostaje tym samym zmniejszona liczebność rosyjskiej misji przy Sojuszu. Stoltenberg w Brukseli w trakcie konferencji podkreślił, że Rosja musi wiedzieć:

„[…] że jej zachowanie ma swoje koszty i konsekwencje”.

[BREAKING] The North Atlantic Council has reduced the maximum size of #Russia’s Mission to #NATO by 10 people, bringing the max down to 20. - SG @jensstoltenberg pic.twitter.com/3vTBwBfQ0T

— Oana Lungescu (@NATOpress) 27 marca 2018