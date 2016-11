Natalia Niemen: Wiele środowisk boi się symboli narodowych

reklama

Natalia Niemen w Salve TV, źr. zdjęcia: Youtube

Kogo dzisiaj drażni patriotyzm? Czym jest umiłowanie Ojczyzny? Gościem "Tematu Dnia" w Salve TV była Natalia Niemen, artystka, która w rozmowie z Ewą Pietrzak opowiedziała o tym, czym dla niej jest Polska.

- Wiele środowisk boi się symboli narodowych, być może dlatego, że nie jest im miłe z jakichś względów ukochanie odrębności, indywidualności, umiłowania tego, co jest nasze, w tym w momencie, polskie. Taki mamy kołchozowy kierunek. Mnie się to nie podoba - mówiła Natalia Niemen

Piosenkarka ostro skomentowała stwierdzenie "wolę powiedzieć jestem Europejką, niż jestem Polką":

- Nie podpiszę się pod tym. Dla mnie jest to takie kołchozowe myślenie - podkreśliła artystka - Trzeba szanować własną odrębność, nie tylko narodową, kulturową, ale również ludzką - dodała

Pytana o to, czy temat Ojczyzny jest popularny wśród artystów, odpowiedziała:

- Myślę, że jest grupa, która tego nie lubi, nie chce tego robić, nie chce tych tematów podkreślać, a jeśli to czynią, to w sposób prześmiewczy i nierzadko opluwający Polskę - mówiła - W moim domu może o tym nie mówiło się codziennie, ale gdzieś jednak ta nić czerwono - biała przewijała się w tkaninie życia. Normalną rzeczą było przywiązanie do tradycyjnych wartości - zaznaczyła Natalia Niemen

Gość "Tematu Dnia" mówiła również o tym, czy to tata przekazał jej miłość do Ojczyzny:

- Mój tata nie był wylewnym człowiekiem, to był taki facet. Najwięcej o jego przywiązaniu do Ojczyzny, najwięcej mowy o jego patriotyzmie jest w jego wierszach, w poezji, w dźwiękach, które tę poezję uformowały. Nie trzeba dużo mówić, żeby kochać Ojczyznę - podsumowała

Natalia Niemen podzieliła się także swoim świadectwem życia z Bogiem.

JJ/SalveTV, youtube.com

11.11.2016, 15:03