Nasze kasztany są kopalnią zdrowia!

reklama

reklama

W Polsce kasztany nie są popularne. Jednak nie zawsze tak było. Już w XIX wieku Lucyna Ćwierczakiewiczowa podawała przepisy z wykorzystaniem kasztanów. Po niej również Maria Disslowa popularyzowała spożycie kasztanów. W przedwojennej Polsce kasztany były bardzo popularne i występowały wówczas częściej pod nazwą "marrony".

Owoce kasztana jadalnego oprócz unikalnego smaku, są również bardzo zdrowe. Zawierają witaminy B, E i K, wapno, magnez, potas, fosfor, żelazo, lecytynę oraz mają właściwości antyrakowe, mąka kasztanowa nie zawiera zaś glutenu. Można je jeść zarówno na surowo, jak i po obróbce termicznej - pieczone na żarze, w warunkach domowych w piekarniku lub gotowane w wodzie. Należy jednak pamiętać, aby wcześniej naciąć skórkę owocu - w przeciwnym wypadku wybuchnie nam w piekarniku :) Tutaj mała dygresja: niektórzy smakosze kasztanów zostawiają jeden nienacięty kasztan w piekarniku twierdząc, że kiedy wybuchnie wiadomo, że kasztany są już upieczone. Kasztany nadają się zarówno do potraw słodkich (torty, ciasta, pureé), jak i wytrawnych (zupy, różne farsze).

Jakie kasztany kupować?

W Polsce niestety trudno dostać dobre kasztany jadalne. Jeśli znajdziemy je w sklepie należy dokładnie się im przyglądnąć przed zakupem. Należy wybierać owoce o świecącej, niepopękanej i gładkiej łupinie. Najlepiej każdy egzemplarz wziąć do ręki i placami lekko nacisnąć. Jeśli wyczujemy pustą przestrzeń pod łupiną, to zazwyczaj będziemy mieć do czynienia z już psującym się kasztanem. Taki owoc po obraniu może mieć widoczną pleśń lub być przebarwiony - taki miąższ pachnie gorzko, zgnilizną i jest niedobry w smaku. Świeży kasztan jadalny po upieczeniu i obraniu jest jednolity kolorystycznie (w kolorze bardzo jasno brązowo-żółto-beżowym:) i ma lekko słodkawy zapach z wyczuwalną nutą wanilii.

Pureé kasztanowe

Składniki:

50dag kasztanów jadalnych

1 łyżka cukru

pół szklanki wody

* odrobina masła

Kasztany pieczemy jak w przepisie powyżej i obieramy i drobno siekamy. Następnie z wody i cukru robimy syrop dodajemy kasztany i trzymamy na małym ogniu przez ok. 15 min, mieszając aby się nie przypaliło. Następnie miksujemy blenderem na jednolitą masę. Tak przygotowane pureé możemy dodawać do ciast lub zrobić z niego krem dodając śmietanki lub jogurtu, ekstraktu waniliowego oraz dosładzając do smaku w proporcjach jakie nam najbardziej odpowiadają. Z takim kremem obłędnie smakują naleśniki :)

Maseczka

Maseczka z roztartych kasztanów i łyżki olejku kokosowego potrafi zdziałać prawdziwe cuda. Sprawia, że skóra twarzy jest gładsza, sprężysta i dobrze nawilżona.

Włosy

Kasztany są bardzo pomocne w pielęgnacji włosów i skóry głowy. Woda kasztanowa (powstała po zagotowaniu nasion) regularnie wcierana w skórę głowy wzmacnia cebulki włosowe, zapobiegając tym samym ich wypadaniu.

Pasta do zębów

Papka, która powstaje po dokładnym rozdrobnieniu miąższu kasztanów, ma właściwości wybielające. Zastąp nią tradycyjną pastę do zębów i ciesz się perlistym uśmiechem.

Leczenie zakrzepicy żył głębokich

Escyna oraz flawonity zawarte w kasztanowcu zmniejszają lepkość krwi, rozrzedzają ją i opóźniają proces jej krzepnięcia. Dzięki temu poprawie ulega ukrwienie wszystkich narządów i krążenie obwodowe. Kasztan wpływa pozytywnie na przepływ krwi w naczyniach krwionośnych, co sprawia, że znajduje zastosowanie w leczeniu zakrzepowego zapalenia krwi, hemoroidów, zastojów żylnych oraz innych schorzeń wywołujących ból, skurcze mięśni czy mrowienie ciała.

Escyna hamuje działanie tych enzymów, które destrukcyjnie wpływają na naczynia włosowate – poprawia ich elastyczność, uszczelnia, przeciwdziała ich rozszerzaniu się i pękaniu. Wyciągi z kasztanowca poprawiają napięcie skóry, usuwają toksyny z tkanki podskórnej i zwężają pory, dzięki czemu pomagają zwalczyć cellulit.

dam/pochwalaprostoty.blogspot.com/deccoria.pl/portal.abczdrowie.pl

26.10.2016, 12:30