Nasz ratunek jest w Matce Bożej Maryi!

Rekolekcje „Z Maryją ratuj człowieka” trwają na Jasnej Górze w dniach 21-23 października, piątek-niedziela. Dzieło modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” działa przy Jasnej Górze od ponad 10 lat i gromadzi osoby z kraju i zagranicy, które każdego dnia modlą się w intencji tych, których życie wieczne jest zagrożone.



„Te rekolekcje mają na celu dać nam takie poczucie wspólnoty, bo każdy z nas modli się osobno, tą modlitwą w intencji jednego znanego Bogu człowieka, którego zbawienie jest zagrożone. A rekolekcje, gdy spotykamy się dają nam takie poczucie wspólnoty” – podkreśla o. Tomasz Tlałka, moderator Jasnogórskiego Dzieła Modlitwy „Z Maryją Ratuj Człowieka”.



Jak dodaje moderator Jasnogórskiego Dzieła Modlitwy „Z Maryją Ratuj Człowieka”, celem rekolekcji jest przede wszystkim osobiste przygotowanie do ponowienia aktu zawierzenia siebie i wspólnoty - Matce Jezusa: „Jesteśmy w roku 1050-lecia Chrztu Polski i chcemy wejść w ten klimat chrzcielny przez oddanie Matce Bożej, to jest droga i kard. Wyszyńskiego i Karola Wojtyły - Jana Pawła II, którzy w Milenium Chrztu Polski oddali nas Matce Najświętszej. Dlaczego? – żebyśmy byli wierni obietnicom Chrztu Świętego. Stąd my w tym roku chcemy dokonać takiego szczególnego Aktu zawierzenia naszej wspólnoty Matce Bożej i każdego indywidualnie”.



„To przede wszystkim modlitwa za osoby, których zbawienie jest zagrożone, a których tożsamość znana jest tylko Bogu – mówi Dorota Skibińska, współorganizatorka spotkania. – Ale to także modlitwa za nas samych. Dodaje: „Pomaga nam patrzeć na siebie w prawdzie, tak jak Bóg na nas patrzy z miłością, ale widząc też swoje słabości”.



Tegoroczne rekolekcje prowadzi o. Piotr Łoza. Na trzydniowy czas skupienia zaplanowano m.in. konferencje, adoracje Najśw. Sakramentu, Msze św., i Apel Jasnogórski. Organizatorzy zadbali również o dwa specjalne wideo-przesłania dla uczestników zjazdu, które przygotowali abp Rino Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady ds. krzewienia nowej ewangelizacji i bp Grzegorz Ryś, przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji (przy Komisji Duszpasterstwa) KEP.



W niedzielę, 23 października Mszy św. o godz. 11.00 w Kaplicy Matki Bożej przewodniczył o. Marian Waligóra, przeor Jasnej Góry, a homilię wygłosił o. Piotr Łoza, tegoroczny rekolekcjonista.



Słowa powitania wypowiedział o. Tomasz Tlałka. Mówił: „Ta Msza św. jest bardzo ważna dla działa modlitwy ‘Z Maryją ratuj człowieka’, tą Mszą św. kończymy nasze doroczne rekolekcje, które są szczególne, są związane z naszym zawierzeniem, oddaniem się w ręce i do dyspozycji Matki Najświętszej. (…) My poprzez te rekolekcje przygotowywaliśmy się do tej Eucharystii podczas której po Komunii świętej wypowiemy nasze oddanie się Maryi, jako wspólnoty dzieła modlitwy ‘Z Maryją Ratuj Człowieka’ i osobiście”.



„Oddajemy się Maryi, chcemy się Jej zawierzyć. Patrzymy na piękne wzory naszych świętych: Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, którzy byli przywiązani do Maryi jak dzieci. Nawet może wydawać nam się to śmieszne, gdy patrzymy na wielkiego Jana Pawła II, kard. Stefana Wyszyńskiego, ale patrząc na ich serce, wobec Maryi byli jak dzieci, którzy w ogóle nie bazowali na własnej sile, ale wszystko postawili na Maryję, jak dzieci. Jeden i drugi przychodził i mówił, Maryjo, to Ty musisz nas wziąść na ręce – podkreślał w homilii o. Piotr Łoza - Dojrzali ludzie, bardzo mądrzy, wykształceni, wiele znali języków, a zachowywali się, mieli postawy ogromnej dojrzałości duchowej, czyli postawy dziecka. Dlatego nas Maryja dzisiaj zaprasza, żebyśmy się dali Jej wsiąść na ręce, żebyśmy Jej zaufali, żebyśmy zrezygnowali z własnej samowystarczalności, żebyśmy dali się Jej unieść, żebyśmy wyrzekli się naszego ducha faryzeizmu, który uważał, że jest lepszy, że jest zdolny do czegokolwiek, radzący sobie. Dzisiaj Pan Bóg nas wzywa, żebyśmy wyrzekli się ducha tej samowystarczalności i obrali postawę celnika, który mówi: ‘Boże miej litość dla mnie celnika’, miej litość, ulituj się Panie nade mną. Prośmy Boga, aby nasze serce było otwarte, pokorne”.



Po Komunii świętej miał miejsce Akt Zawierzenia Matce Bożej całej wspólnoty dzieła modlitwy ‘Z Maryją ratuj człowieka’.



Jasnogórskie Dzieło Modlitwy „Z Maryją Ratuj Człowieka” zaprasza do codziennej, wspólnej modlitwy na antenie Radia Jasna Góra, o godz. 9.40 na falach UKF-FM 100,6 MHz.



Szczegółowe informacje o dziele modlitwy „Z Maryją ratuj człowieka” można znaleźć na stroniewww.ratunek.jasnagora.pl oraz w Jasnogórskim Centrum Modlitwy Zawierzenia na Jasnej Górze.



o. Stanisław Tomoń

BPJG/ mś

2016-10-23, niedziela, godz. 13.00

23.10.2016, 16:30