NASZ NEWS Katolik-antysemita? Poseł sprawdza i otrzymuje pismo z Policji! Zobacz, jak działają lewicowe media..

fot: Adam Abramowicz/ facebook/tripadvisor.pl

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Dlaczego wysłał Pan Poseł pismo do policji z zapytaniem czy potwierdza informacje powtarzane przez lewicowe media, a które swoje źródło miały w tekście pewnej blogerki?

Adam Abramowicz, Klub Parlamentarny PiS: Przede wszystkim dlatego, że chciałem dociec prawdy. Nie uwierzyłem w hasła, które rozpowszechniały lewicowe media, że są dowody na potwierdzenie tezy, że Polak – katolik to antysemita.

Jak wyglądało zgłoszenie i z jakim skutkiem?

Po publikacji na Blogu http://gburrek.pl/2017/01/03/katolicyzm-po-polsku-jak-zostalismy-zaatakowani-w-centrum-warszawy-przez-obsluge-cafe-foksal/ tekstu, w którym pokazuje się stereotyp Polak-katolik-antysemita i który został później powielony w mediach społecznościach oraz portalach, wysłałem do Policji pismo z zapytaniem czy potwierdza wersję Blogerki ? W tekście padły stwierdzenia: "Po kilku minutach mój partner i przyjaciel wyszli z lokalu pobici" oraz "Spisano nasze zeznania, ale jako, że uszczerbek na zdrowiu nie kwalifikował się na tygodniową hospitalizację, oprócz wylegitymowania i przesłuchania osób w pubie, nie zrobiono nic."

Co na to Policja?

W odpowiedzi Komenda Policji stwierdza, że: "Mając na uwadze, iż żaden z mężczyzn nie potwierdził faktu pobicia czy też uszkodzenia narządu ciała, a ponadto nie stwierdzono u nich widocznych obrażeń, funkcjonariusze po wylegitymowaniu uczestników zakończyli interwencję, dokumentując jej przebieg w notatnikach służbowych."

W tekście Blogerki zawarte zostały zatem nieprawdziwe informacje o pobiciu oraz o uszczerbku na zdrowiu nie kwalifikującym się na tygodniową hospitalizację, które posłużyły do postawienia tezy o rzekomym agresywnym antysemityźmie Polaków.

O czym to świadczy?

Środowiska lewicowe używają niesprawdzonych informacji do kreowania wizerunku Polak-katolik-antysemita oraz wzmacniania nieprawdziwe tezy, że w Polsce wzrasta fala szowinizmu i nienawiści rasowej a odpowiada za to obecna władza.

Środowiska lewicowe wywołują w Polsce antypolską i antykatolicką histerię, to niewątpliwe.

Jak funkcjonują media które rozpowszechniały fałszywe informacje?

Mechanizm jest następujący - wypuszczamydo przestrzeni publicznej zmanipulowaną informację o pobiciu przez Polaków-katolików gości restauracji z powodów antysemickich. Informacja ta jest powielana przez tysiące wpisów na facebooku i innych mediach społecznościach, cytuje się ją na portalach informacyjnych. Zaczyna się lawina: powstają kolejne profile protestujące przeciwko fali nietolerancji i nienawiści do cudzoziemców w Polsce. Taki obraz idzie za granicę. Ewentualne sprostowania nie są w stanie zmienić tego obrazu, bo fala już poszła i mało kto zwraca nie nie uwagę.

