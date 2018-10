Nasz komentarz: Niedokończone rewolucje będą się mścić

Wyniki sondażowe wyborów samorządowych potwierdziły jedno: przez kolejne kilkanaście miesięcy Polskę czeka permanentna awantura. Aż do wyborów prezydenckich w 2020 roku staniemy się areną nieustających społecznych niepokojów, medialnych ataków, afer obyczajowych i konfliktów politycznych na skalę, o jakiej nam się dotąd nie śniło. Reprezentanci totalnej opozycji przekonali się, że można pokonać PiS, oraz dowiedzieli się z czego składa się idealna formuła mogąca dać im zwycięstwo: ciągła obstrukcja w instytucjach publicznych, nieustanne protesty i prowokacje na ulicach, interwencje organów unijnych i organizacji międzynarodowych, oraz produkowanie fake newsów na masową skalę. To wszystko kolportowane i rozdmuchiwane przez usłużnych celebrytów, autorytety III RP i media z niemiecko-szwajcarskim kapitałem. Nieustająca presja na PiS, aż pęknie.

Po wygranych wyborach prezydenckich i samorządowych w 2015 roku, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło ponad 37,5%, znaczna część doradców i komentatorów politycznych gorliwie namawiała kierownictwo tej partii do wdrażania umiarkowanej polityki koncyliacyjnej i otwierania się na mityczne centrum. Celem miało być zdobycie w wyborach konstytucyjnej większości. Dziś po 3 latach dobrych rządów, po wprowadzeniu programów socjalnych na skalę niespotykaną po 1989 r., okazuje się, że PiS może liczyć wyłącznie na swój 30% żelazny elektorat. O większości konstytucyjnej nie ma co marzyć, a przy takiej dynamice poparcia sukcesem będzie utrzymanie obecnego status quo w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Mit o „rozsądnym centrum” i „wyborcach środka” upadł bezpowrotnie. Koniec, kropka. Amen.

Po stronie Koalicji Obywatelskiej zadziałała też mobilizacja strachem. Elektorat liberalno-lewicowy postanowił się zjednoczyć po to, by nie utracić resztek synekur w wielkich miastach. Zadziałało. Między innymi dlatego Rafał Trzaskowski prawdopodobnie wygrał już w pierwszej turze w wyborach w Warszawie. Poza kandydatami PO i PiS, pozostali pretendenci do fotela prezydenta Stolicy właściwie nie istnieli.

W Zjednoczonej Prawicy zadziałał mechanizm odwrotny, demobilizacyjny. Zapał ostygł. Coś, co pozwoliło zwyciężać Prawu i Sprawiedliwości w 2015 r., wyparowało i znikło. W połowie swoich rządów PiS zaczął się wstydzić swoich ideowych korzeni, zaczął unikać jednoznacznych deklaracji, sukcesywnie łagodził przekaz, dostosowując go do nieistniejącego, wyimaginowanego wyborcy z centrum. Symbolami tych zmian była przede wszystkich rekonstrukcja rządu na przełomie 2017 i 2018 r., kiedy to ze stanowisk ministrów odsunięto Antoniego Macierewicza, Jan Szyszko i Witolda Waszczykowskiego, nie mówiąc już o dymisji samej premier Beaty Szydło. Dla większości twardego, "betonowego" elektoratu te zmiany były zupełnie niezrozumiałe.