NASZ APEL do polityków PiS: Zakażcie homopropagandy w szkołach!!!

Apelujemy do polityków Prawa i Sprawiedliwości o natychmiastowe działanie! W najbliższy piątek, tj. 26 października w 211 szkołach w całej Polsce zorganizowane zostanie skandaliczne wydarzenie o nazwie "Tęczowy Piątek". Organizatorzy- Kampania Przeciw Homofobii- pięknie tłumaczą, że celem tzw. "Tęczowego Piątku" jest danie "młodym lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym, transpłciowym, queer i interpłciowym" poczucia, że "w szkole jest miejsce też dla nich".

Kto promuje tę szokującą akcję? Niespodzianka: „Głos Nauczycielski” czyli wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego. Kampania Przeciw Homofobii chwali się dużym zainteresowaniem akcją. Według KPH, liczba 211 szkół, które zgłosiły się do wydarzenia, jest w ocenie organizatorów "rekordowa".

Uczniowie będą mogli oglądać na szkolnych korytarzach tęczowe plakaty, a na lekcjach dowiedzą się o "akceptacji i otwartości na uczniów i uczennice LGBTQI". Szkoły, które wyraziły chęć organizacji Tęczowego Piątku otrzymały od organizatora zestaw materiałów edukacyjnych, a także specjalne plakaty i gadżety. Nauczyciele mają podjąć decyzję o scenariuszach lekcji, zaś KPH chętnie doradzi, jakie filmy warto pokazać młodzieży podczas szkolnych zajęć.

"Akcja Tęczowy Piątek organizowana jest po to, aby nauczyciele i nauczycielki pokazali swoim uczniom i uczennicom, że szkoła jest miejscem, gdzie każdy może być sobą. Tego dnia dorośli i rówieśnicy dają wyraźny sygnał młodym osobom LGBTQI, że mogą na nich liczyć"- poinformowała przedstawicielka KPH, Joanna Skonieczna.

Co znajdziemy w >>>materiałach oferowanych przez organizatorów<<<? Między innymi poradnik dla rodziców, w którym znajdują się informacje na temat stosunku Kościoła Katolickiego do homoseksualizmu. Na ten temat dowiemy się m.in., że same skłonności homoseksualne nie są uznawane za grzech. Grzechem jest natomiast praktykowanie homoseksualizmu. To jednak jedyna prawdziwa informacja, którą znajdziemy w części dotyczącej stosunku Kościoła do osób LGBT.

"Zachowań potępianych przez Kościół jest wiele – masturbacja, antykoncepcja, seks przed- i pozamałżeński. Rzeczywistość społeczna rządzi się jednak własnymi prawami – osoby heteroseksualne żyją w konkubinatach, rozwodzą się i ponownie pobierają, używanie prezerwatyw jest powszechnie propagowane przez instytucje zajmujące się profilaktyką HIV/AIDS. Moralne sądy Kościoła są w tak wielu kwestiach nagminnie przez katolików ignorowane, a w tej jednej miałyby mieć absolutną moc wiążącą?"- przekonują autorzy poradnika. W dodatku próbują do homopropagandy zamieszać... Jezusa, który ich zdaniem "nigdy nie wypowiadał się na temat miłości do tej samej płci – ani w ustach Jezusa, ani w wypowiedzi żadnego z dwunastu apostołów nie znajdziemy żadnej wzmianki o homoseksualności". Co więcej, do propagowania swoich "racji", KPH używa przykładów Marii Magdaleny oraz celnika.

"Jezus nie tylko wybaczył nierządnicy Marii Magdalenie, ale jadł także w domu celnika, którym z powodu wykonywanego zawodu gardzili jego współobywatele. Postępował w zgodzie z własnym sumieniem i miłością bliźniego, a nie zgodnie z normami społeczeństwa, w którym żył i nauczał"- przekonują organizatorzy wydarzenia, co naprawdę pachnie prowokacją. Kampania Przeciw Homofobii przekonuje również, aby głosować na polityków wspierających prawa osób homoseksualnych i zachęca, aby sprawdzać stosunek kandydatów w poszczególnych wyborach do osób LGBT.

W związku z tym, czego się dowiedzieliśmy, apelujemy do polityków Prawa i Sprawiedliwości. Skoro można było, w tak szybkim tempie, "ni w pięć ni w dziewięć" ustanowić 12 listopada dniem wolnym, nie można zablokować skandalicznej akcji przekazującej młodzieży kłamstwa? Gdzie jest Ministerstwo Edukacji Narodowej? Co na to Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej?