Nastolatka przygotowywała zamach we Francji

fot. David Dennis, lic. CC BY-SA 2.0 via flickr

Francja cały czas zagrożona jest zamachami terrorystycznymi. Ostatnio nad Sekwaną zatrzymano 16-letnią dziewczynę, która przygotowywała zamach z użyciem materiałów wybuchowych.

Policja francuska zatrzymała w piątek cztery osoby, w tym 16-latkę, która przyznała się do złożenia przysięgi wierności Państwu Islamskiemu. Wraz z trzema – dorosłymi – mężczyznami przygotowywała zamach terrorystyczny. U jednego z zatrzymanych znaleziono domowe laboratoriu, a w nim niewielkie ilości materiału wybuchowego TATP, takiego samego, jak użytego w zamachach w listopadzie 2015 w Paryżu i w marcu 2016 w Brukseli oraz substancje do wytwarzania TATP. Jest to materiał, który daje się przygotować z dostępnych na rynku składników.

Policja twierdzi, że cel zamachu nie był jeszcze wybrany, ale jeden z mężczyzn miał być zamachowcem-samobójcą i do zamachu miało dojść w najbliższym czasie.

emde/Euroislam.pl

13.02.2017, 8:25