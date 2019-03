Narodowy Marsz Życia - ZOBACZ FOTORELACJĘ

W deklaracji Narodowego Marszu Życia RP 2019 organizatorzy ogłosili, że „Niepodległą Polskę odbudujemy na fundamencie Dekalogu, bo tylko w tym jest życie naszego narodu. Dekalog nie jest opinią, jest zbiorem zasad życia, jest warunkiem cywilizacji życia. Życie nie jest wartością ostateczną, ale jest – jak powiedział święty Jan Paweł II – wartością przedostateczną, warunkującą wszystkie pozostałe. Rodzina nie jest prywatnym związkiem, jest wspólnotą, od której zaczyna się społeczeństwo i bez której społeczeństwo się rozpada! Dlatego wzywamy władze publiczne do wyraźnego umocnienia prawa do życia w naszym ustawodawstwie. Do wypełnienia orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja RP 1997! Do przyjęcia społecznego projektu ustawodawczego Zatrzymaj Aborcję! Wzywamy władze do realizacji wszystkich przepisów prawa chroniących życie, do czynnej walki z przestępczością aborcyjną! Wzywamy do oficjalnego odrzucenia antywychowawczych zaleceń WHO! Wzywamy władze Stolicy do odwołania tzw. warszawskiej Karty LGBT! Wzywamy wszystkie władze publiczne do poszanowania Konstytucji i realizacji jej art. 72: każdy ma prawo żądać od władz publicznych przeciwdziałania demoralizacji młodzieży. I my tego żądamy! A wszystkich polityków, szczególnie nieobecnych – bo obecni mówią to razem z nami – wzywamy do aktywnego i systematycznego popierania w debacie publicznej i pracach ustawodawczych zasad cywilizacji życia. Promocja dobra wspólnego narodu, kształtowanie w jego duchu opinii publicznej, to Wasz pierwszy obowiązek! I wszystko to zobowiązujemy się wypełniać. Tak nam dopomóż Bóg!”