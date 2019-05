Narodowcy Putina podszywają się pod ,,Gazetę Polską''

Ziom 12.5.19 8:55

Cześć środowisk Gazety Polskiej nie zgadzają się z Sakiewiczem. Pan Sakiewicz już zagubił się w swoim świecie. Tylko się pogrąża a ja widzę, że Konfederacja przy dalszych takich działaniach czyli marszach i pokazywaniu co jest co zdobędzie na jesieni wysokie poparcie. Pan redaktor powinien się do tego przyzwyczaić. To było do przewidzenia, że Polacy będą chcieli wyrwać się z tego PO - PIS-owskiego tandemu.