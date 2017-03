Narodowcy protestują przeciw imigrantom z Ukrainy

reklama

screenshot/YouTube reklama

Narodowcy z ONR i Młodzieży Wszechpolskiej protestowali w sobotę przed kancelarią premiera. Powodem protestów są ich zdaniem nadmierne przyjazdy Ukraińców do Polski.

Protestujący twierdzili, że powodem protestów jest polityka migracyjna rządu premier Beaty Szydło. Jak mówił rzecznik prasowy ONR Tomasz Kalinowski: „Naszym zdaniem jest to kontynuacja polityki Platformy Obywatelskiej (…). W 2016 r. przybyło do Polski ponad milion Ukraińców. Zdaniem ONR, mamy do czynienia z postępującą ukrainizacją polskiego rynku pracy”.

Według Kalinowskiego rząd umożliwia pracodawcom zastępowanie polskich pracowników ich ukraińskimi sąsiadami. Według Kalinowskiego polityka rządu powoduje w konsekwencji wyjazd Polaków do pracy na Zachód.

Rzecznik Młodzieży Wszechpolskiej dodał, że jego zdaniem sprowadzaniem Ukraińców nie leży w interesie narodu polskiego, ale w interesie zachodnich korporacji.

krp/PAP, Fronda.pl

18.03.2017, 16:15