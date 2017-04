Narodowcy na Jasnej Górze - szansa na porzucenie kursu na wschód?

reklama

1. kwietnia odbyła się jasnogórska pielgrzymka środowisk narodowych. W sanktuarium zgromadzili się przedstawiciele Młodzieży Wszechpolskiej, Ruchu Narodowego, Obozu Narodowo-Radykalnego i wielu różnych organizacji patriotycznych. Obecni byli: Bartosz Berk, prezes Młodzieży Wszechpolskiej oraz Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego i prezes honorowy Młodzieży Wszechpolskiej.

Przemawiał między innymi biskup Kazimierz Górny, chwaląc zwłaszcza Młodzież Wszechpolską.

"Nie można budować przyszłości narodu bez pamięci o przeszłości. Z nadzieją patrzymy na młodzież; ufamy, że jeśli dochowa wierności Chrystusowi Panu, przyczyni się swoją wiedzą i uczciwą pracą do rozwoju ojczyzny - ocenił bp Górny. Młodzież Wszechpolską określił jako tę, "która za hasło swojego życia i postępowania obrała dewizę »Bóg, Honor, Ojczyzna"" - mówił hierarcha.

Jak dodawał, organizacja ta powołuje się na wzorcowe przykłady z naszych dziejów. "W swoich działaniach i postępowaniu nawiązuje do życia bohaterów z naszych ojczystych dziejów, a zawłaszcza do Szarych Szeregów, do młodzieży walczącej z okupantem, do młodzieży Solidarności i przede wszystkim do młodzieży żyjącej duchem katolickim" - mówił biskup.

Mamy nadzieję, że słowa biskupa Górnego staną się w pewien sposób profetyczne i środowiska narodowe rzeczywiście będą kierować się wzorami, które hierarcha wymieniał. Dziś niestety skupiają się głównie na walce z Unią Europejską, NATO i Ukrainą, co w ostateczności okazuje się pożyteczne tylko dla Kremla. Do dzieła więc, narodowcy! Zachęceni słowami biskupa bądźcie jak wielcy Polacy z przeszłości i słuchajcie starszych od was i mądrzejszych, unikając sideł Rosji!

mod/jasnagora.com, fronda.pl

3.04.2017, 11:10