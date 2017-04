Narodowcy chcieli uniemożliwić wejście do teatru na 'Klątwę'

reklama

Narodowcy z ONR zablokowali dostęp do Teatru Powszechnego, gdzie miał rozpocząć się spektakl „Klątwa”. Na komisariat policji trafiło w efekcie dziewięć osób, po przesłuchaniu wszyscy zostali zwolnieni.

„Policjanci udrożnili wejście do teatru dla zachowania porządku i bezpieczeństwa publicznego. Odgrodzili manifestujących od widzów” – mówił Piotr Świstak z stołecznej komendy. Wcześniej doszło do przepychanek, a około 20 osób blokowało drzwi do teatru.

Policja na komisariat wzięła dziewięć osób i wszyscy zostali wypuszczeni. Obrazoburcza „Klątwa” miała swoją premierę 18 lutego.

Krp/TVN 24, Fronda.pl

22.04.2017, 10:33