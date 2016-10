Narodowa pielgrzymka do papieża. Polacy dziękują za łaski

reklama

fot. flickr reklama

W kolejnym dniu Narodowej pielgrzymki Polaków, jej uczestnicy wezmą udział w specjalnej audiencji generalnej papieża Franciszka, jaka dodatkowo odbywa się raz w miesiącu w Roku Świętym. Oczekiwani na niej są przedstawiciele polskich władz.

Pielgrzymka, zorganizowana w związku z Rokiem Świętym, jest dziękczynieniem za wizytę papieża Franciszka w Polsce w lipcu i za 1050 lat obecności chrześcijaństwa w naszym kraju.



Do Wiecznego Miasta przybyło kilka tysięcy pielgrzymów wraz z kilkudziesięcioma polskimi biskupami i ponad 250 kapłanami.



Po południu mszę w bazylice świętego Pawła za Murami odprawi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.



W niedzielę w południe wierni wezmą udział w spotkaniu z papieżem na modlitwie Anioł Pański. Następnie zgromadzą się w bazylice św. Piotra na mszy, której przewodniczyć będzie kard. Zenon Grocholewski. Zakończy ona narodową pielgrzymkę.

Pielgrzymi pytani, czego oczekują po spotkaniu z papieżem, mówili: „żeby pobłogosławił Polskę, żebyśmy się wszyscy pogodzili, żeby nie było kłótni, żeby nam się te wiadomości, co mamy w telewizji, oglądało się sympatyczniej, a nie z nerwem”.



Na spotkanie z papieżem niecierpliwie oczekuje również rodzina – małżeństwo z córką, która do Rzymu przyjechała z Polską Misją Katolicką z Francji. Jak opowiadali, całą rodziną uczestniczyli w lipcu w światowych Dniach Młodzieży w Polsce. – Trochę już od tego czasu minęło, ale miło wspominamy. Było wspaniale, Polska się spisała na szóstkę, to było duże przeżycie – zobaczyć Franciszka, chociaż z daleka – relacjonowali.



Jak podkreślali, przyjechali do Rzymu podziękować za ŚDM, za chrzest Polski, za „wspaniały episkopat”.

- To przede wszystkim przeżycie duchowe, to podstawa, ale zmęczenie też nogi odczuwają – mówił jeden z uczestników pielgrzymki, który przyjechał do Rzymu z Gdańska, a na mszę przyszedł z polską flagą. Jak relacjonował, wraz ze swoja grupą zwiedził już Monte Cassino, był także na grobie Jana Pawła II. - To dla nas święte miejsce – zapewnił.

ol/Polskie Radio - IAR

22.10.2016, 9:10