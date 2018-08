Zniewolenie narkotykami - jest to zło, które pochodzi od demona. Człowiek otwiera się poprzez stosowanie tych substancji na działanie demona. Człowiek staje się bezwolny i otwiera wszystkie furtki, tak jakby mówił "zapraszam was". To spektakularny nałóg. Ratunkiem jest Miłość Chrystusa.