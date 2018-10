Narkotyki. Casus Portugalii

Portugalia to kraj, w którym posiadanie narkotyków nie jest kryminalizowane. Ci, którzy zażywają narkotyki, są przez państwo traktowani jako ludzie chorzy. Zamiast do więzienia - trafiają pod opiekę medyczną. Z jednej strony niezwykle łatwo jest w Portugalii o kontakt z narkotykami - sprzedawcy nie bardzo się kryją. Z drugiej strony - statystyki pokazują, że ta wyjątkowa w całym świecie polityka przyniosła autentyczne zmniejszenie wielu ogromnych problemów związanych z narkotykami. Pisze o tym na swoim facebooku ks. Jacek Gniadek, powołując się na artykuł "Foundation for Economic Education".