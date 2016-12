reklama

Kubek grzanego wina, źr. zdj. Wikipedia

Nie wiemy, czy ta zima przebije zimę stulecia z przełomu 1978 i '79 roku, mamy jednak dla Was coś, co Was rozgrzeje! O to niewątpliwie warto zadbać.

Zobacz, jak przygotować pyszny, owocowo-korzenny winny grzaniec.

kbk/Youtube, Fronda.pl

3.12.2016, 14:30