Napływ imigrantów z Ukrainy obciąża polskie urzędy

Tysiące Ukraińców przyjedżających do Polski stanowią dla urzędów zbyt duże obciążenie. Wojewodowie nie mają właściwych struktur, by móc zająć się imigrantami. To oznacza, że na legalizację pobytu w Polsce Ukraińcy muszą czekać nawet rok.

Jak podaje dziennik "Rzeczpospolita", jest to efekt zmiany przepisów liberalizującej zasady pobytu i pracy imigrantów ze Wschodu. Z drugiej strony wojewodowie mają za mało pieniędzy dla urzędników zajmujących się legalizacją pobytu, nie mogą zatem zatrudnić tylu osób, ilu potrzeba. Przykładowo, podaje "Rz", w województwie mazowieckim aż o 100 proc. wzrosła liczba składanych przez imigrantów wniosków, co ma dla pracy urzędów bardzo poważne skutki.

Obecnie toczy się 54,6 tysięcy postępowań w sprawie legalizacji pobytu. Obecnie według danych podanych przez "Rz" są 234 tysiące cudzoziemców z ważnymi dokumentami uprawniającymi do pobytu i pracy w Polsce. 84 tysiące z nich to wnioski Ukraińców.

ol/rzeczpospolita.pl

4.10.2016, 11:05