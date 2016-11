Napad i kradzież w katolickiej parafii!

reklama

Katolicki kościół w Bangladeszu został splądrowany przez przestępców. Stało się to w nocy z 26 na 27 listopada. W kradzieży wzięło udział aż dwudziestu złodziei. Aby móc spokojnie rabować – związali oraz zakneblowali proboszcza parafii.

Ranny został także jeden ze stróżów. Z parafii – tak z kościoła, jak i z plebanii – zniknęły wszelkie wartościowe przedmioty. Cała grabież miała miejsce w Mathbari, miejscowości, która znajduje się niedaleko Dakki – stolicy Bangladeszu.

Co gorsza – to nie pierwszy taki napad. Przez ostatnie 3 lata zdarzyło się to aż 6 razy, w tym raz, dwa lata temu, zgwałcono dwie zakonnice.

Parafia jest bardzo niewielka – to zaledwie 3,5 tys. wiernych. Chrześcijanie są zdecydowaną mniejszością – stanowią tylko 0,3 procenta ludności.

28.11.2016, 21:00