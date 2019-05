'Nakręcacie mowę nienawiści!' Ohydny fejk wymierzony w Magdalenę Ogórek!!!

"Satyryczny", antyrządowy facebookowy profil "Sokzburaka" opublikował ohydnego "fejka" wymierzonego w Magdalenę Ogórek. " To nakręcanie spirali mowy nienawiści w czystej postaci"-skomentowała dziennikarka TVP Info.

"Na Fb Sok z Buraka zamieścił kompletnie wymyślony cytat i podpisał, że to moje słowa. Brawo Opozycjo. Nakręcacie mowę nienawiści. Jak coś mi się stanie to rozedrzecie szaty i będziecie w telewizjach opowiadać brednie „stop hejtowi, stop przemocy”?" – napisała na Twitterze Magdalena Ogórek. Dziennikarka TVP zapowiedziała wystąpienie na drogę sądową przeciwko "Sokowi z Buraka".

"W każdej sytuacji moja reakcja na zmyślone cytaty będzie zdecydowana, z drogą sądową włącznie. To, co wykonał Sok..., to nakręcanie spirali mowy nienawiści w czystej postaci. Adam Bodnar odbył ostatnio konferencję prasową pt. „Powiedz hejtowi nie”. Jak widać troska Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczy tylko wybranych mediów – ja nie doczekałam się reakcji"- powiedziała Ogórek w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl. Ostatecznie obrazek zniknął z fanpejdża, jednak w sieci nic nie ginie. Nie giną również obrzydliwe komentarze pod adresem publicystki.