Największy kościół Bizancjum znów jest meczetem

Fot. Wikipedia

Jeden z najważniejszych zabytków Bizancjum został na powrót meczetem.

Hagia Sophia w Stambule, największy kościół Bizancjum, znowu staje się meczetem. Pierwotnie została zamieniona na meczet po zdobyciu Konstantynopola (Stambułu) w 1452 roku, dobudowano do niej wówczas górujący nad nią minaret. Po rewolucji Attaturka w 1923 roku Hagia Sophia stała się muzeum, w którym nie odbywały się muzułmańskie modlitwy – aż do teraz.

Na początku bieżącego roku rząd Erdogana oświadczył, że z minaretu Hagia Sophii dwa razy dziennie będzie odzywać się wezwanie do modlitwy. W ubiegłym tygodniu natomiast podano do wiadomości, że wezwania nadawane będą pięć razy dziennie, tak jak normalnie we wszystkich meczetach i że zostanie dla Hagia Sophii mianowany imam. Oznacza to, że Hagia Sophia przestaje być muzeum a zaczyna ponownie funkcjonować jako normalny meczet.

emde/Euroislam.pl, Fronda.pl

26.10.2016, 15:47