Największe od 25 lat ćwiczenia wojskowe Łotwy i odgradzanie się od Rosji. Idzie wojna?

Fot. Vitaly v. Kuzmin via Wikipedia, CC 4.0 / kremlin.ru via Wikipedia, CC 3.0

Na Łotwie w tym roku odbędą się największe od 25 lat międzynarodowe ćwiczenia wojskowe. Trwać będą od 5 do 16 czerwca.

„Saber Strike” to nazwa ćwiczeń, co do których minister obrony Łotwy powiedział, że będą połączeniem ćwiczeń sił lądowych oraz powietrznych na poziomie batalionu. Ich celem jest planowanie oraz zarządzanie taktycznymi działaniami, a także poprawa współpracy między poszczególnymi jednostkami a także z partnerami międzynarodowymi.

Poza wojskiem łotewskim w ćwiczeniach udział wezmą Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Brytyjczycy, Włosi, Litwini, Norwegowie, Słowacy, Amerykanie oraz Polacy. Łącznie przybyć na Łotwę ma aż 500 zagranicznych żołnierzy.

W porcie w gdańsku pojawił się już z kolei statek amerykański, wraz z którym przypłynął sprzęt wojskowy, który włączony zostanie do działu wsparcia logistycznego operacji NATO „Atlantic Resolve”.

Działaniami Rosji zaniepokojona jest także Litwa. Na granicy z obwodem kaliningradzkim powstać ma ogrodzenie długie na 135 kilometrów. Swoje granice wzmacnia także Łotwa oraz Estonia. Ta ostatnia w przyszłym roku odgrodzić się od Rosji ma na długości 108 kilometrów, Łotwa podobnie – postawi ogrodzenie o długości 90 km. Szef MSW Litwy Misiunas przyznaje:

„Ogrodzenie to znak, że sąsiednie państwo jest oceniane jako możliwy agresor”

dam/TVP.Info,Fronda.pl

8.04.2017, 19:05