Największe banki opuszczą Wielką Brytanię z powodu Brexit’u

Jak zapowiada dyrektor Stowarzyszenia Brytyjskich Bankowców Anthony Browne, wiele dużych banków planuje wyprowadzenie swoich operacji poza Wielką Brytanię już na początku 2017 r, natomiast znaczna część mniejszych banków jeszcze przed końcem tego roku. Nawet 70 tys. miejsc pracy w sektorze finansowym może zostać wytransferowanych poza Wyspy.

„Większość banków ma zespoły projektowe pracujące na tym, jakie operacje finansowe należy przenieść z Wielkiej Brytanii, aby dalej móc skutecznie służyć klientom oraz nad tym, do kiedy musi się to wydarzyć i jak najlepiej to przeprowadzić”

– powiedział Browne na łamach niedzielnego wydania „The Observer”.

Jak zapowiada Anthony Browne, rozmowy polityków podczas negocjacji mogą doprowadzić do rozbicia jednolitego europejskiego rynku finansowego, który do tej pory „sprawia, że francuskim farmerom, niemieckim technikom i włoskim producentom ubrań jest łatwiej pozyskać niezbędne finansowanie. ”

Jedna z organizacji branżowych TheCityUK przedstawiła szacunki mówiące o tym, że nawet 70 tys. miejsc pracy z sektora finansowego może być zagrożonych.

Na koniec pierwszego kwartału 2017 r. premier Tersa May zapowiedziała plany rozpoczęcia oficjalnych negocjacji w sprawie opuszczenia przez Wielką Brytanię Unii europejskiej.

LDD/TVP Info/Fronda.pl

24.10.2016, 7:35