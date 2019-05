Największa pokusa dziecka Bożego... O. Michał Zioło OCSO

Stanisław 25.5.19 14:10

Droga Frondo, co to jest za trapista-mnich, który wiel czasu spędza poza klasztorem i robi z siebie najbardziej wiarygodnego mentora. Ten były dominikanin, należy do najbardziej rozluźnionego (co do interpretacji i praktykowania reguły zakonnej) klasztoru trapistów. Wystarczy popytać znawców tematu. To, że jest byłym dominikaninem i przyjacielem o. Zięby, wystarcza, by uznawać go za szczególnej wartości "autorytet duchowy?". To, że to jedyny polski trapista to jeszcze nie wszystko. Są inni mnisi - bardziej skromni i bardziej pokorni - choćby polscy kartuzi rozsiany po różnych kartuzjach Europy. Dość lansu! Dość tych chorych zakompleksień ("tubylczych"). To żenada. Zacznijcie cytować śp. o. O. Roztworowskiego, który będąc benedyktynem został wybitnym mnichem kamedulskim. On ma coś bardziej głębokiego i duchowego do powiedzenia, nawet jako współcześnie cytowany. Nie zamydlajcie ludziom oczu i mózgów. W przeciwieństwie do twórczość tego już nie pierwszej młodości trapisty. Przepuszczona przez jego umysł literatura i poezja - z próbą własnego ujęcia, aspirującego do roli "nowego" Mertona - to tęsknota za wielkością i mniemam, że "sławą". Niezrealizowany literat. Kiepsko, że Fronda przytacza tego człowieka, robiąc mu punkty, obawiam się, że niewiedząc, jakie jest owego trapisty i jego adoratorów zdania o samej Frondzie i środowisku Frondy. A szkoda!