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Największa pokusa dziecka Bożego... O. Michał Zioło OCSO 25.05.2019, 13:25
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Największa pokusa dziecka Bożego... O. Michał Zioło OCSO

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  • 1234567 25.5.19 14:05

    UWAGA!!! Mocny materiał. Polecamy :-) https://youtu.be/KgKlPVhJHv0

  • Stanisław 25.5.19 14:10

    Droga Frondo, co to jest za trapista-mnich, który wiel czasu spędza poza klasztorem i robi z siebie najbardziej wiarygodnego mentora. Ten były dominikanin, należy do najbardziej rozluźnionego (co do interpretacji i praktykowania reguły zakonnej) klasztoru trapistów. Wystarczy popytać znawców tematu. To, że jest byłym dominikaninem i przyjacielem o. Zięby, wystarcza, by uznawać go za szczególnej wartości "autorytet duchowy?". To, że to jedyny polski trapista to jeszcze nie wszystko. Są inni mnisi - bardziej skromni i bardziej pokorni - choćby polscy kartuzi rozsiany po różnych kartuzjach Europy. Dość lansu! Dość tych chorych zakompleksień ("tubylczych"). To żenada. Zacznijcie cytować śp. o. O. Roztworowskiego, który będąc benedyktynem został wybitnym mnichem kamedulskim. On ma coś bardziej głębokiego i duchowego do powiedzenia, nawet jako współcześnie cytowany. Nie zamydlajcie ludziom oczu i mózgów. W przeciwieństwie do twórczość tego już nie pierwszej młodości trapisty. Przepuszczona przez jego umysł literatura i poezja - z próbą własnego ujęcia, aspirującego do roli "nowego" Mertona - to tęsknota za wielkością i mniemam, że "sławą". Niezrealizowany literat. Kiepsko, że Fronda przytacza tego człowieka, robiąc mu punkty, obawiam się, że niewiedząc, jakie jest owego trapisty i jego adoratorów zdania o samej Frondzie i środowisku Frondy. A szkoda!

  • Polak Ateista Dumny Gej 25.5.19 14:11

    Już 21 milionów Polaków dowiedziało się czym w istocie jest Kościół katolicki. TYLKO NIE MÓW NIKOMU ---> 🔥 https://www.youtube.com/watch?v=BrUvQ3W3nV4 🔥

    Nie głosuj na partię PiS, która broni pedofilów w sutannach i nie pozwala, aby prokuratura wraz z policją wkroczyły do parafii.

    Masz prawo nie przynależeć do organizacji, która wspiera pedofilów ---> https://wolnoscodreligii.pl/

    Instrukcja wystąpienia z sekty kościoł katolicki
    http://www.apostazja.info/index.php/procedura-b

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