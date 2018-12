Najświętsza Rodzino, módl się za nami!

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże -

Duchu Święty, Boże -

Święta Trójco, Jedyny Boże -

Jezu, Synu Boga żywego, który z miłości ku nam stając się człowiekiem, uszlachetniłeś i uświęciłeś więzy rodzinne -

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, których świat cały czci imieniem Najświętszej Rodziny -wspierajcie nas.

Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi - wspieraj nas.

Najświętsza Rodzino, najdoskonalszy wzorze cnót wszystkich -

Najświętsza Rodzino, wzgardzona w Betlejem od ludzi, ale uczczona śpiewem Aniołów -

Najświętsza Rodzino, odbierająca hołdy pasterzy i dary królewskie -

Najświętsza Rodzino, wysławiona przez świętego starca Symeona -

Najświętsza Rodzino, prześladowana i wygnana do ziemi pogańskiej -

Najświętsza Rodzino, żyjąca w ukryciu i nieznana -

Najświętsza Rodzino, wzorze dla rodzin odrodzonych duchem chrześcijańskim -

Najświętsza Rodzino, której Głowa jest wzorem miłości ojcowskiej -

Najświętsza Rodzino, której Matka jest wzorem miłości macierzyńskiej -

Najświętsza Rodzino, której dziecko jest wzorem posłuszeństwa i miłości synowskiej -

Najświętsza Rodzino, Patronko i opiekunko wszystkich rodzin chrześcijańskich -

Najświętsza Rodzino, ucieczko nasza w życiu i nadziejo w godzinę śmierci -

Od wszystkiego, co by mogło zakłócać spokój i jedność serc - zachowaj nas Najświętsza Rodzino.

Od zamiłowania uciech światowych -

Od rozproszenia serca i umysłu -

Od oziębłości w służbie Bożej -

Od szukania przyjemności i wygód -

Od przywiązania do dóbr ziemskich -

Od pragnienia próżnej chwały -

Od złej śmierci -

Przez najdoskonalsze złączenie serc Waszych - wysłuchaj nas Najświętsza Rodzino.

Przez wasze ubóstwo i waszą pokorę -

Przez doskonałe wasze -

Przez smutki i bolesne przejścia Wasze -

Przez prace i trudy Wasze -

Przez modlitwy i milczenie Wasze -

Przez doskonałość czynów Waszych -

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.