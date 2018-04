Najsurowsza wobec Polski agencja S&P podwyższa prognozy wzrostu...

1. Jedna z trzech największych agencji ratingowych – S&P, kilka dni temu mocno podwyższyła prognozę wzrostu PKB w Polsce na 2018 rok z przewidywanych do tej pory 3,8% do 4,5%, jednocześnie obniżając prognozę długu publicznego w relacji do PKB z przewidywanych do tej pory blisko 52% do 49,5%.