Najpierw LGBT, teraz islam. Soros chce zniszczyć Europę!

George Soros, żydowsko-węgierski finansita z USA, który najpierw zajął się opłacaniem akcji „Przekażmy sobie znak pokoju”, usiłującej zacierać granice grzechu, zabrał się teraz za islamizację Europy. Planuje przeznaczyć 500 milionów dolarów na pomoc przeważnie islamskim imigrantom, którzy przybędą na Stary Kontynent.

Jak podaje portal pch24.pl, Soros do redakcji WSJ przesłał następującą wiadomość:

„Zdecydowałem się zainwestować 500 mln dolarów na specjalne potrzeby imigrantów, uchodźców i wspólnot przyjmujących ich (…) Chcę zainwestować zarówno w startupy, jaki i w przedsiębiorstwa z ustaloną pozycją na rynku, w inicjatywy społeczne, w działalność służącą imigrantom jak i w bezpośrednią pomoc dla uchodźców”.

Soros zgłosił się także do ONZ oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża z prośbą o to, by jego pieniądze zostały wydane jak najlepiej.

Czy można mieć jakiekolwiek złudzenia? Soros ewidentnie robi wszystko, aby zniszczyć wszelkie fundamenty europejskiej cywilizacji! Najpierw wspiera aborcję, środowiska LGBT i próbuje wymazać z świadomości katolików pojęcie grzechu, teraz z kolei finansuje islamizację Europy. A to wszystko w momencie, gdy państwa Europy zaczynają szukać sposób na to, by imigranci nie zostali zmuszani do uciekania ze swoich krajów.

21.09.2016, 15:15