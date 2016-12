Najlepszy naturalny antybiotyk, który miażdży zarazki!

reklama

Ileż razy zastanawiamy się co kupić, jaki lek chemiczny, który wzmocni nasz organizm, uchroni przed np. grypą. Okazuje się, że łatwo dajemy się nabrać na faramceutyczne reklamy róźnych tabletek o działaniu natychmiastowym, i zapominamy że najlepszym lekarstwem jest tzw. naturalny antybiotyk, który jest w zasięgu ręki i jest skuteczny i, co najważniejsze, naturalny. Jest to napój z czosnku i octu winnego! "Regularnie stosowany wzmacnia odporność, łagodzi objawy przeziębień i bije wszelkie inne leki na głowę. Może leczyć wiele przewlekłych stanów zapalnych i chorób. Poprawia krążenie i oczyszcza krew. Pomaga w zakażeniach. Sekretem napoju jest kombinacja wysokiej jakości naturalnych i świeżych składników" - informuje portal kobieta.wp.pl.

Do wykonania napoju potrzeba:



700 ml octu jabłkowego organicznego,

¼ szklanki drobno posiekanego czosnku,

¼ szklanki drobno posiekanej cebuli,

2 świeże papryczki chili,

¼ szklanki startego imbiru,

2 łyżki tartego chrzanu,

2 łyżki kurkumy w proszku lub 2 kawałki korzenia kurkumy.

Wszystkie składniki z wyjątkiem octu mieszamy w misce. Mieszankę wkładamy do słoja. Zalewamy octem jabłkowym. Zamykamy i dobrze wstrząsamy. Przez dwa tygodnie słoik trzymamy w suchym i chłodnym miejscu. Wstrząsamy nim kilka razy dziennie. Po 14 dniach, zawartość słoika trzeba przecedzić. Płyn przelewamy do butelki.



Mieszankę warzyw możemy natomiast zostawić w słoiku zalać oliwą. Będzie idealną przyprawą w kuchni.



Uwaga: napój ma bardzo ostry smak i szybko rozgrzewa. Po wypiciu łyżki warto zjeść plasterek pomarańczy, cytryny lub limonki, aby złagodzić uczucie pieczenia i ciepła. Dla wzmocnienia odporności warto pić codziennie jedną łyżeczkę nalewki. Aby zwalczyć poważne choroby lub zakażenia, należy pić 1 łyżkę specyfiku 5-6 razy dziennie. Jest bezpieczny dla kobiet w ciąży i dzieci (używamy małych dawek), ponieważ składniki są całkowicie naturalne i nie zawierają toksyn.

Nie wolno go pić na pusty żołądek. Jest silny i może powodować nudności.



Silne działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwgrzybiczne napoju związane jest oczywiście z jego składem.

