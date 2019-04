Najlepsze wyniki finansów publicznych od ponad 10 lat!

1. Wczoraj główny Urząd Statystyczny (GUS) podał ostateczne dane dotyczące dotyczące deficytu sektora rządowego i samorządowego i długu publicznego na koniec 2018 roku (według metodologii unijnej - ESA 2010) i są to wyniki najlepsze od ponad 10 lat.

Według tych danych deficyt całego sektora rządowego i samorządowego spada od momentu, kiedy rozpoczął funkcjonowanie rząd Prawa i Sprawiedliwości, w 2015 roku wynosił on 2,7% PKB, w 2016 wyniósł 2,2% PKB w roku 2017 -1,5% PKB, a na koniec 2018 spadł do zaledwie 0,4% PKB.

Przez cały ten okres spadał również dług publiczny w relacji do PKB, jeszcze w 2016 wynosił 54,2%, na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6%, a koniec 2018 spadł nawet poniżej 49% i wyniósł 48,9%.

Eurostat podał wtedy dane dotyczące długu publicznego według metodologii ESA 2010 poszczególnych krajów członkowskich, z których wynikało, że dług Polski w relacji do PKB wyraźnie się obniża.

Wprawdzie, wtedy nie było jeszcze pełnych danych za cały rok 2018, w związku z tym dane dotyczyły III kwartału i wynikało z nich, że dług publiczny spadł z 51,9% PKB w III kwartale 2017 do 49,4% w III kwartale 2018, a więc został obniżony aż o 2,5 punktu procentowego.

Oznaczało to kontynuowanie tendencji spadkowej, która rozpoczęła już w roku 2016, bowiem na koniec 2016 dług publiczny w relacji do PKB wynosił 54,2%, a już na koniec 2017 wyniósł tylko 50,6% (teraz już wiemy, że na koniec 2018 roku wyniósł 48,9%, a więc był aż o 1,7 pkt proc. niższy).

Oznaczało to, że zdaniem MFW, deficyt ten zostanie obniżony w tym roku o ponad 1 pkt. procentowy w stosunku do rekordowego roku 2017 kiedy to wyniósł 1,4% PKB i także był najniższy od wielu lat.