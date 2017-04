Naimski: Obecność NATO w Polsce budzi sprzeciw w Moskwie

reklama

Fot. Youtube

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski opisując ostatni rok pracy rządu, wskazywał na wiele sukcesów takich jak organizacja szczytu NATO, czy rozlokowanie sił Sojuszu w naszym regionie.

Naimski był goście programu "Prosto w oczy" w Telewizji Republika, gdzie komentował między innymi krytykę, z jaką spotykają się działania Ministra Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza.

"Zmiany kadrowe, które zachodzą w wojsku, czyli odejście generałów, którzy zaczynali swoją służbę w latach 80., to oczywisty powód do protestów tych, którzy muszą odchodzić" - mówił Naimski.

"Kiedy dowiadujemy się, że w 2016 roku po raz pierwszy od wielu lat budżet na nowe uzbrojenie został wykorzystany, to jest bardzo dobra wiadomość" - dodawał.

Naimski mówił też o wadze rozlokowania wojsk NATO w Polsce:

"To, że wojska NATO znalazły się na terenie Polski, to, że potwierdzone zostało w praktyce funkcjonowanie NATO w środkowej Europie, to są decyzje, które mogą budzić sprzeciw, czy to w Moskwie, czy w innych krajach. I to sprawia, że możemy się liczyć z różnymi próbami podważenia dowództwa polskiego" - stwierdził.

emde/Telewizja Republika

18.04.2017, 13:40