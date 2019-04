Naimski: Nord Stream narusza interesy całej Europy - oprócz Niemiec

,,Nord Stream 2 to inwestycja, która podważa interesy wszystkich w Europie, może z wyjątkiem Niemiec'' - mówi Piotr Naimski. W programie ,,Minęła 20'' na antenie TVP pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej podkreślił, że gazociąg wznieca niezgodę między sojusznikami w Europie.

Obecnie Nord Stream czeka na zgodę duńskich władz; chodzi o wytyczenie konkretnej trasy jego przebiegu. Nie wydaje się jednak, by Kopenhaga chciała w jakikolwiek sposób blokować inwestycję.

,,Na rzecz swojego wąsko pojmowanego interesu, niemieckiego interesu, rząd niemiecki to podjął i zmobilizował wszystkie siły w Europie, które chcą go słuchać do tego, żeby stworzyć mechanizm, który niejako usatysfakcjonuje prawnie tych, którzy się opierają'' - mówił o sprawie Piotr Naimski. Według Naimskiego gazociąg narusza jednak interesy niemal wszystkich Europejczyków, umacniając więzy Rosji i Niemiec.