Nagrody edukacyjne STERNIK ROKU 2018 rozdane!

W kategorii Sternik Edukacji, za działania na rzecz edukacji szkolnej, nagrodę otrzymał Instytut Pamieci Narodowej . Instytut poprzez swoją działalność edukacyjną w nowoczesny sposób popularyzuje historię Polski, przyczyniając się do umacniania tożsamości narodowej i patriotyzmu. Biuro Edukacji Narodowej IPN organizuje wiele konkursów i projektów edukacyjnych dla uczniów, a także wystawy i spotkania; oferuje gry planszowe, komiksy i materiały audiowizualne; poprzez liczne portale przybliża użytkownikom internetu najnowszą historię Polski; publikuje materiały edukacyjne i prowadzi szkolenia dla nauczycieli. Ponadto organizuje programy edukacyjne dla Polonii.

Za działania wychowawcze nagrodą Sternik Wychowaniawyróżniony został Program Archipelag Skarbów realizowany przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej. Jest to program profilaktyki zintegrowanej wspierający młodzież w wieku 14-16 lat na drodze ku trwałej miłości, szczęśliwej rodzinie i realizacji marzeń. W czasie warsztatów trenerzy pomagają uwierzyć młodzieży, że możliwa jest realizacja ich głębokich pragnień, mówią o pięknie miłości i seksualności pokazując wartość czekania z kontaktami seksualnymi do małżeństwa; zachęcają do unikania alkoholu, narkotyków, przemocy i pornografii. Program przynosi widoczne efekty.