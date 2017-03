Nagroda od HGW za 'Klątwę'? Rekordowa dotacja dla Teatru Powszechnego

reklama

Radni Warszawy przyjęli uchwałę, dzięki której dotacje dla Teatru Powszechnego zostaną… zwiększone.

To nagroda od Hanny Gronkiewicz-Waltz dla Teatru za „Klątwę”? Dotacje dla Teatru Powszechnego nigdy nie były tak wysokie jak w tej chwili. Dzięki uchwale zmieniony zostanie budżet miasta, dzięki czemu dotatcja w tym roku zostanie zwiększona aż o 1,87 miliona złotych!

„Nasz Dziennik” informuje, że żaden teatr w Warszawie na podobne traktowanie nie może liczyć.

O to, czy dotacja to prezent od HGW dla teatru za wystawienie „Klątwy” zapytał wprost na sesji ratusza Filip Frąckowiak, radny PiS. Dyrektor stołecznego biura kultury Tomasz Thun-Janowski odparł, naturalnie, że nie jest to prawdą, bo instytucje kulturalne nie są nagradzane finansowo za swoją działalność.

Mimo, że radni z klubu PiS zgłosili wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt, który miał dotyczyć stanowiska w sprawie spektaklu, został on na tej samej sesji odrzucony przez posłów PO.

