Nadzwyczajna posługa szafarzy Komunii Świętej

Ed 4.4.19 18:16

Dziwne, bo dawniej było więcej wierzących, mniej więcej tylu samo księży, a jakoś im pomagać nie trzeba było.... Ktoś mówił, że na jakiejś mszy polowej (chyba dla motocyklistów), była taka sytuacja że część księży siedzieła, a szafarze śmigali między ludźmi z komunią.... Coś mi tu nie gra, bo kiedyś się okaże, że ksiądz nie będzie miał czasu, i z ostatnia posługą wyślę swoją gosposię, a póżniej na jutubie powie, o szlachetności tego czynu i ile on przynosi radości.... gosposi... TYLKO CZY PRZYNOSI RADOŚĆ PANU BOGU??? Pismo mówi "nie przyjmuj tego co ma choćby pozór zła" i ja tego nie łykam, w końcu do dogmatu wiary się to nie zalicza a mi śmierdzi luterańską schizmą!!!