Nadchodzi przełom w budowach dróg lokalnych

1. W ostatni wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o finansowaniu dróg lokalnych (gminnych i powiatowych), która jest swoistym przełomem we wspieraniu samorządów w tego rodzaju inwestycjach.

Projekt ustawy przewiduje powstanie Funduszu Dróg Samorządowych, który zostanie utworzonych w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego, a źródłem jego zasilania będą: obligacje Skarbu Państwa, wpłaty z budżetu państwa, środki z Narodowego Funduszu Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotychczasowa 2% wpłata od sprzedaży drewna Lasów Państwowych, która teraz trafia bezpośrednio do budżetu państwa.

Środki zgromadzone w Funduszu już w 2019 roku sięgną kwoty 6,1 mld zł, co oznacza, że będą one blisko 6-krotnie większe niż średnio do tej pory przeznaczanie corocznie na współfinansowanie budowy i modernizacji dróg lokalnych.

Przypomnijmy, że koalicja PO-PSL przeznaczała rocznie na dofinansowanie dróg lokalnych kwotę od 0,5 do 0,8 mld zł rocznie, przez 8 lat jej rządów na ten cel przeznaczono łącznie 5,2 mld zł.

W następnym roku tych środków będzie ponad 6 mld zł, co więcej jak podał resort infrastruktury w latach 2019-2028, a więc w ciągu 10 najbliższych lat fundusz przeznaczy na finansowanie dróg lokalnych przynajmniej 36 mld zł.

2. Niezwykle ważne są także zmiany w sposobie wspierania samorządów, jeżeli chodzi o współfinansowanie dróg lokalnych, w tym podniesienie poziomu tego finansowania do 80% całości kosztów (do tej pory maksymalnie 50%).

Poziom współfinansowania będzie zależny od stopnia zamożności gminy czy powiatu im bogatszy samorząd tym współfinansowanie niższe, ale wspomniane 80% wsparcie dla samorządów najmniej zamożnych, spowoduje, że i one będą budować i modernizować drogi lokalne (wcześniej ze względu na konieczność 50% udziału w takich inwestycjach najczęściej w tym programie rządowym nie uczestniczyły).

Środki Funduszu będą corocznie rozdzielane przy według znajdującego się w ustawie algorytmu pomiędzy poszczególne województwa, środkami będą zarządzali wojewodowie, a głównymi czynnikami będą długość dróg lokalnych na terenie danego regionu, ich stan techniczny, a także zamożność gmin i powiatów.

Niezwykle korzystnym rozwiązaniem dla samorządów jest fakt, że Fundusz będzie współfinansował budowę i modernizację dróg lokalnych wychodząc poza rok budżetowy (a wiec będą mogły być realizowane inwestycje wieloletnie), ponieważ do tej pory inwestycje drogowe trzeba było zrealizować i rozliczyć do końca grudnia.

3. W ramach tego Funduszu będzie realizowany wcześniej ogłoszony program „Mosty dla Regionów”, na podstawie, którego mają powstawać przeprawy mostowe w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy (wojewódzkie, powiatowe, gminne).

W ramach tego programu samorządy, które zdecydują się na budowę mostów mogą liczyć na wsparcie ze strony Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju do wysokości 80% wartości przedsięwzięcia, a znalazło się w nim 21 takich inwestycji rekomendowanych przez resort.

Ich realizacja zależy od decyzji samorządów, choć program jest otwarty i ewentualne propozycje swoich projektów mogą zgłaszać one same, na jego realizację rząd chciał przeznaczyć kwotę 2,3 mld zł, teraz tego limitu już nie będzie.

4. Program „Mosty dla Regionów” zawiera propozycje budowy, co najmniej 21 nowych przepraw mostowych zlokalizowanych w 9 województwach na 8 rzekach. Aż 11 z nich ma zostać zrealizowanych w zlewni Wisły (5 na samej Wiśle, 2 na Bugu, po jednym na Sanie, Narwi i Pilicy), kolejne 10 w zlewni Odry (4 na samej Odrze, kolejne 5 na Warcie i jeden na Noteci).

Te na Wiśle to: pomiędzy gminami Czerwińsk nad Wisłą i Leoncin, na wysokości Jabłonny i Łomianek; Konstancin Jeziorna-Otwock/ Czerwińsk; Kozienice-Maciejowice; Kazimierz Dolny - Janowiec. Na Narwi pomiędzy Szelkowem, a Obryte.

Na Bugu pomiędzy gminami Dąbrówka i Somianka oraz gminami Parlejewo i Jabłonna Lacka. Na Sanie na wysokości miejscowości Jarosław i na Pilicy pomiędzy gminami Aleksandrów i Ręczno.

Z kolei te na Odrze to: pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk, Pęcław i Niechlów, Oborniki Śląskie i gminą Miękinia, a także gminami Rudnik i Nędza.

Na Warcie z kolei: na wysokości miejscowości Przytoczna, pomiędzy Obornikami i Obrzyckiem, na wysokości Brodnicy, pomiędzy gminami Żerków i Mirosław, i pomiędzy gminami Krzymów i Kramsk, oraz na Noteci pomiędzy gminami Czarnków i Lubasz.

Wielkość proponowanych środków w ciągu najbliższych 10 lat na wsparcie budowy dróg lokalnych i budowy przynajmniej 21 przepraw mostowych, a także uzależnienie poziomu wsparcia od zamożności samorządów pokazuje, że w tej dziedzinie można spodziewać swoistego przełomu i odrobienia wieloletnich zapóźnień.

Zbigniew Kuźmiuk